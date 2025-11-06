Scontro tra due auto, feriti in ospedale

Ragusa

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Vittoria-Acate che ha coinvolto due auto. Nell’impatto violentissimo uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura, per estrarre l’altro dalle lamiere dell’auto, invece, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Su posto per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ci sono i carabinieri.

