PRIMO PIANO

Molestie e violenze a studentesse, professore condannato a 4 anni

La Sentenza della Corte d'appello; il professore di Medicina in primo grado era stato assolto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 La terza sezione penale della Corte d’appello, accogliendo sostanzialmente la richiesta della Procura, ha condannato a quattro anni di reclusione il professore di Medicina Santo Torrisi, assolto in primo grado nel processo per violenze sessuali e molestie nei confronti di studentesse, commesse tra il 2010 e il 2014, all’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto. L’imputato è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese e al risarcimento alle parti civili, con provvisionale di 10.000 euro ciascuno.

Il Tribunale di Catania, nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto che non era stata raggiunta la prova della violenza sessuale perché il professore avrebbe “appoggiato i palmi al seno” di una studentessa ma “senza una pressione particolare delle mani”. L’accusa davanti alla Corte d’appello, che aveva chiesto la condanna a sei anni, era rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto procuratore generale Andrea Ursino. Alla richiesta della Procura si erano associate le parti civili: quattro delle sette donne identificate come parti offese e l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

La mafia dei Nebrodi: 45 condanne per 325 anni di carcere
di Irene Milisenda

I primi 100 giorni del Sindaco Sodano: “In agenda pianificazione e organizzazione”
Apertura

Sorpreso ad intascare una presunta tangente da 5mila euro: arrestato direttore della Motorizzazione
Apertura

Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne
Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv