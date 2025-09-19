Scoperto “drive-in” della droga, arrestato giovane pusher

Un vero e proprio “drive-in” della droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato, nei pressi di via Domenico Sanfilippo, nel quartiere di Canalicchio.

Ad aver congegnato un sistema, curato nei minimi dettagli e comfort per i potenziali acquirenti, sarebbe stato un pusher catanese di 22anni, incensurato, che nella sua attività di spaccio avrebbe fornito un servizio completo ai suoi “clienti”.

Secondo quanto ricostruito grazie ad un’articolata attività investigativa svolta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, l’uomo avrebbe permesso all’acquirente di sostanze stupefacenti di ordinare, pagare e ritirare le dosi richieste comodamente dalla propria auto, in modo da sostare in strada per pochi istanti per non destare particolare attenzione.

In realtà, l’insolito via-vai di auto nella zona non è sfuggito ai poliziotti del Commissariato durante l’attività di pattugliamento del quartiere di Canalicchio.

Insospettiti dalla strana confusione di auto e della particolare frequenza di spostamenti registrati in quella zona, specialmente nelle ore serali e notturne, i poliziotti di “Borgo Ognina” hanno ritenuto opportuno effettuare una mirata attività investigativa, istituendo nella zona specifici servizi di appostamento e osservazione. Senza dare nell’occhio, i poliziotti hanno effettuato anche alcuni pedinamenti per risalire al luogo esatto in cui era stata approntata l’attività di spaccio.

L’azione di monitoraggio in tutta l’area e la particolare conoscenza del territorio hanno permesso ai poliziotti di ricostruire il sistema messo a punto dallo spacciatore che avrebbe proposto un variegato “menù” di stupefacenti. In questo modo, i poliziotti hanno bloccato il 22enne in flagranza mentre consegnava la droga ad un “cliente” che, senza neppure scendere dall’auto, in una manciata di secondi, avrebbe ricevuto la dose richiesta.

A quel punto, i poliziotti del Commissariato sono intervenuti immediatamente in modo da bloccare l’attività illecita, fermando il giovane pusher.

Il 22enne ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo dei poliziotti, senza, però, riuscirci. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di uno zaino con circa 500 grammi di droga, tra cocaina, hashish, marijuana e “wax”, la nuova e pericolosissima sostanza stupefacente estratta dalla cannabis con devastanti effetti allucinogeni. Dall’inglese “cera”, per l’aspetto simile a quello della cera d’api, la sostanza “wax” è nota anche come “droga dell’euforia” e viene venduta dai pusher al prezzo di 25 euro al grammo. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche una somma di 1.600 euro, trovata nella disponibilità del 22enne.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Convalidato l’arresto, il giudice ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.