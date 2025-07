Scopre la malattia del marito e si lancia dal balcone: morta 74enne 

La scoperta di una grave malattia del marito è stato come un fulmine a ciel sereno e non ha retto. È un dramma familiare quello avvenuto lunedì mattina in un condominio alla periferia di Campobello di Licata. Una donna di 74 anni si è lanciata dal balcone del suo appartamento al primo piano di una palazzina.

Una caduta di circa sei metri. Sono stati i vicini a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. Il personale medico è intervenuto immediatamente trasferendo la donna all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove la signora è deceduta nel pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.