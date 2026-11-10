Sequestrati oltre un chilo di droga e soldi in contanti: due arresti

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini da parte della Polizia di Stato. Nelle ultime ore, gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due giovani, rispettivamente di 19 e 26 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due arresti sono maturati in circostanze differenti nella medesima via, a seguito di mirati servizi di osservazione su strada. Nel corso del primo intervento in via Corradino di Svevia, i poliziotti hanno notato un giovane di 19 anni, originario della provincia di Bergamo, avvicinarsi a una vettura nella

sua disponibilità parcheggiata sulla pubblica via. Dopo aver prelevato un involucro dall’abitacolo, il ragazzo lo ha ceduto a un acquirente in cambio di denaro.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane, addosso al quale è stata rinvenuta la somma di 190,00 euro in contanti, posta sotto sequestro poiché considerata provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione estesa al veicolo ha permesso di scoprire, occultati sotto il sedile del passeggero, 31 involucri contenenti complessivamente 70 grammi di marijuana. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per il diciannovenne la misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito della direttissima.

In una giornata differente, sempre in via Corradino di Svevia, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno documentato una seconda e analoga attività di spaccio. Gli agenti hanno assistito in diretta alla cessione di una dose di marijuana e hanno subito fermato sia lo spacciatore, un palermitano di 26 anni con precedenti di polizia, sia l’acquirente. Anche in questo caso, la droga era custodita all’interno di un’auto parcheggiata in strada. L’ispezione approfondita del mezzo ha portato al rinvenimento e al sequestro di un sacco contenente 960 grammi di marijuana, oltre ad ulteriori 37 dosi già confezionate e pronte per la vendita, per un peso di 99 grammi. Il ventiseienne, tratto in arresto, è stato condotto, su disposizione dell’A.G., presso la Casa Circondariale “Lorusso di Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida.