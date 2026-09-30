Si scatena la rissa per un fazzoletto: padre e figli denunciati dai carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno fattoluce su un’aggressione a Tremestieri Etneo. I militari dell’Arma hanno infatti ricostruito la dinamica dei fatti e, successivamente, identificato e denunciato tre catanesi, di 46, 19 e 17 anni, accusati di rissa e il 46enne anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima quando due fratelli, il 19enne e il 17enne, avrebbero visto nei pressi della villa comunale la madre in auto e l’avrebbero fermata per chiederle un fazzoletto. In quei brevi istanti in cui la signora ha arrestato la marcia per consegnare ai figli quanto richiesto, il conducente dell’auto dietro di lei avrebbe iniziato a suonare ripetutamente il clacson, per spingerla a proseguire la marcia. A quel punto, sarebbe scaturito un diverbio tra i due giovani e l’automobilista, un 60enne residente a San Gregorio, poi degenerato in una vera e propria colluttazione, alla quale avrebbe partecipato anche la donna nel tentativo di dividere i contendenti. La situazione sembrava tornata alla calma, anche per l’arrivo della Polizia locale, ma all’improvviso, il padre dei ragazzi, nonche’ marito della signora, sarebbe sopraggiunto a bordo di un Suv, speronando l’auto del 60enne. Poi, il congiunto 46enne sarebbe sceso dal veicolo armato di una mazza da baseball in legno con la quale avrebbe colpito l’altro automobilista, aiutato anche dai figli. L’equipaggio della Radiomobile e’ sopraggiunto proprio in quel frangente: militari hanno subito bloccato in sicurezza i tre aggressori, interrompendo la rissa, e hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 per tutti i coinvolti. Il personale sanitario intervenuto ha trasportato in ospedale il 60enne, il 19enne e anche la donna che era rimasta ferita nel primo tentativo di sedare la discussione tra i figli e l’automobilista. I carabinieri hanno proceduto anche a perquisire il suv del 46enne, scoprendo che, nel bagagliaio, vi erano altre 2 mazze da baseball, cosi’, oltre alla denuncia per rissa insieme ai figli, l’uomo e’ stato deferito anche per porti di oggetti atti ad offendere.