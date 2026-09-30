Turismo ad Agrigento, Termine: “Crescita delle presenze deve tradursi in sviluppo del territorio”

«I dati sul turismo della provincia di Agrigento evidenziano un andamento positivo e confermano la capacità attrattiva del nostro territorio. Tra il 2019 e il 2025 le presenze turistiche, al netto degli alloggi in affitto, sono cresciute del 26,74%, collocando Agrigento all’ottavo posto nella graduatoria nazionale delle province per variazione nel periodo considerato».

Lo afferma Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento, commentando i dati sul turismo provinciale diffusi dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne di Unioncamere.

«È un risultato che va letto con attenzione – sottolinea Termine – perché rappresenta un patrimonio sul quale costruire le politiche di sviluppo dei prossimi anni. La crescita delle presenze dimostra che Agrigento possiede una capacità di attrazione importante, ma la vera sfida è fare in modo che questa attrattività produca un impatto sempre maggiore sull’economia locale».

Nel 2025 le presenze turistiche, al netto degli alloggi in affitto, sono state pari a 7.613 per chilometro quadrato di superficie consumata, con la provincia al 66° posto nella graduatoria provinciale, in miglioramento rispetto al 67° posto del 2024.

«Non basta aumentare il numero dei visitatori – continua il commissario straordinario –. Occorre lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla permanenza dei turisti, sulla destagionalizzazione e sulla capacità di mettere in rete le diverse componenti dell’economia territoriale. Turismo, commercio, ristorazione, cultura, artigianato e produzioni locali devono essere considerati parti di un unico sistema».

I dati evidenziano inoltre un indice di concentrazione mensile delle presenze pari a 0,350, mentre il tasso medio annuo di occupazione degli alloggi Airbnb è del 18,57%. L’incidenza del valore aggiunto delle attività di alloggio e ristorazione sul totale dell’economia è pari al 4,28%.

«Sono indicatori – osserva Termine – che ci invitano a non fermarci al dato quantitativo. La crescita delle presenze deve diventare crescita economica diffusa, maggiore competitività delle imprese e nuove opportunità di lavoro. Per raggiungere questo obiettivo è necessario rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e organizzazioni di categoria e costruire una programmazione capace di valorizzare l’intero territorio provinciale».

«La Camera di commercio – conclude Termine – intende continuare a svolgere il proprio ruolo di raccordo e di promozione del sistema economico. Agrigento ha le condizioni per consolidare la propria vocazione turistica, ma dobbiamo avere la capacità di trasformare i flussi in valore, facendo del turismo non soltanto una componente dell’economia provinciale, ma uno dei motori di uno sviluppo più ampio e duraturo».