Si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e viene trovato con la droga: arrestato

A Pace del Mela (ME), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo (ME) hanno arrestato in flagranza un 24enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, deferendo contestualmente anche un 44enne per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione alla guida” e “falsità materiale commessa dal privato”.

L’arresto è maturato dopo che un equipaggio, mentre gravitava in una zona solitamente frequentata da assuntori di stupefacenti, ha fermato l’autovettura condotta dal 44enne, a bordo della quale viaggiava anche il 24enne.I militari hanno quindi eseguito una perquisizione personale e veicolare nei confronti dei due fermati, accertando che il 24enne era in possesso di 14 dosi di crack del peso complessivo di 8 grammi e di 135 euro ritenuti provento dell’attività illecita, il tutto occultato all’interno degli slip.Nella circostanza, il 44enne si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare il suo eventuale stato di alterazione psicofisica alla guida ed è stato trovato anche in possesso della carta d’identità elettronica priva di microchip, venendo quindi deferito in stato di libertà.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato quindi arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente sequestrata sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio del caso.