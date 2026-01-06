Caltanissetta

Sorpreso a cedere hashish a un pensionato, arrestato gambiano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un cittadino gambiano di 18 anni, senza fissa dimora, colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel cuore del centro storico, dove i militari hanno sorpreso il giovane nell’atto di cedere hashish a un pensionato locale. L’immediata perquisizione personale ha permesso di riscontrare l’attività illecita: l’acquirente è stato trovato in possesso di due dosi, mentre il presunto pusher deteneva ulteriori 5 confezioni della medesima sostanza (per un peso complessivo di circa 5 grammi) e la somma in contanti di 90 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dello spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre, su disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità del luogo. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria. 

