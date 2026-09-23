Spacciatore di droga a soli 17 anni, denunciato studente a Licata 

È stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e circa dieci grammi tra cocaina e hashish durante un controllo effettuato dai carabinieri. È successo a Licata dove un ragazzino di appena 17 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato un gruppetto di minori con fare sospetto. Un successivo controllo più accurato ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish nella disponibilità del ragazzo. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dello studente dove è stata rinvenuta la parte restante dello stupefacente. Il 17enne è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.