Licata

“Spedizione punitiva per recuperare un credito”, arrestati due commercianti a Licata 

In manette due fratelli accusati di estorsione, rapina, minacce e lesioni

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Si sarebbero resi protagonisti di una spedizione punitiva, aggredendo un 64enne nel centro di Licata lo scorso luglio, per recuperare un credito vantato dalla vendita di alcuni prodotti non saldati in tempo. I poliziotti del locale commissariato hanno arrestato due fratelli – un 31enne e un 19enne – con le accuse di estorsione aggravata, rapina, minacce e lesioni personali. Il più grande è finito in carcere mentre il più piccolo ai domiciliari. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta.

Entrambi, difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo, compariranno domani davanti il giudice per l’udienza di convalida. L’inchiesta, coordinata dal pm Gaspare Bentivegna, avrebbe fatto luce su due episodi avvenuti tra lo scorso anno e l’inizio del mese di luglio appena trascorso. Nel primo caso, secondo quanto ricostruito, il 64enne sarebbe stato fermato in territorio di Butera e costretto a consegnare la somma di 200 euro; nel secondo, più recente, la vittima sarebbe stata anche aggredita dai due fratelli riportando lesioni e traumi giudicati guaribili in sette giorni. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Le mani sugli appalti siciliani all’ombra della mafia, 12 misure cautelari
Apertura

Incidente sul lavoro, morto operaio siciliano di 44 anni 
Apertura

Armato di coltello rapina sala scommesse a Canicattì, quasi 3 mila euro il bottino 
Agrigento

Appicca incendio a Joppolo Giancaxio, arrestato pensionato di 85 anni 
Apertura

Non favorì il boss di Sciacca, commerciante chiede risarcimento per ingiusta detenzione
banner italpress istituzionale banner italpress tv