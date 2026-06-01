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Studentessa siciliana trovata morta in Portogallo

Già disposta l’autopsia che accerterà le cause del decesso

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

E’ stata trovata morta in Portogallo Sofia Barillà studentessa palermitana di 22 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha. La giovane, che studiava Biomedica, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. Per accertarli sarà eseguita l’autopsia. Si sospetta comunque che sia morta per cause naturali. Nel tempo libero faceva la modella in particolare per abiti da sposa. Appassionata di sport, per alcuni anni ha praticato la pallavolo. La ragazza aveva frequentato il liceo classico Garibaldi a Palermo: la notizia ha sconvolto tutta la comunità scolastica. Il dolore per la scomparsa di Sofia ha scosso amici e conoscenti. In un messaggio diffuso sui social si legge: “Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva. Ogni istante è un dono che può svanire senza alcun preavviso. Sofia era una ragazza di vent’anni, la conoscevo bene, anzi lo è ancora nei nostri cuori”. Un’altra dedica recita: “Che il vento ti faccia volare alto e il mare ti accolga. Le mie più sentite condoglianze a tutti gli amici che gli volevano bene e a tutta la sua famiglia”.

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