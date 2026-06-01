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Festa della Repubblica, il sindaco di Comitini alla parata del 2 giugno

Anche quest’anno il sindaco di Comitini e’ stato invitato a partecipare alla parata del 2 giugno che si svolgerà’ domani mattina  ai Fori Imperiali di Roma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Anche quest’anno il sindaco di Comitini e’ stato invitato a partecipare alla parata del 2 giugno che si svolgerà’ domani mattina  ai Fori Imperiali di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

“Sfilerò con altri trecento sindaci d’Italia davanti alla Tribuna d’Onore dove troveranno posto anche ministri e i vertici delle Forze Armate”,  dice il sindaco Luigi Nigrelli.  “Porterò con me l’orgoglio della mia gente e del nostro territorio – aggiunge Nigrelli – e rinnoverò i sentimenti di devozione nei confronti della Repubblica. Un impegno che non è solo celebrativo ma anche sacrificio, dedizione quotidiana e senso del dovere. Sentimenti che tramanderemo alle nuove generazioni affinché vivano nella consapevolezza che la pace, la libertà e la democrazia sono valori da conquistare e tutelare ogni giorno in difesa del bene comune”. Comitini è stata insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di Citta’ per essere stato il primo Comune della provincia di Agrigento a far sventolare la bandiera tricolore. Era il 3 luglio del 1859.

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