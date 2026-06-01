Raffadali

Inaugurato lo sportello AICA a Raffadali, aperto anche agli utenti dei centri limitrofi

Lo sportello, situato in via Porta Palermo n. 1, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato inaugurato questa mattina a Raffadali il nuovo sportello di AICA che sarà operativo sei giorni a settimana per offrire un servizio più vicino e accessibile ai cittadini. Lo sportello, situato in via Porta Palermo n. 1, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30. All’inaugurazione erano presenti la Sindaca di Raffadali Ida Cuffaro, il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino e la Presidente del CdA Danila Nobile. 

L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento degli sportelli periferici dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, volto a garantire una maggiore vicinanza ai cittadini e un servizio più efficiente sul territorio. L’apertura di Raffadali segue quelle già attivate a Canicattì e Licata, e sarà seguita a breve da quella di Campobello di Licata. Nello sportello AICA di Raffadali, aperto anche agli utenti dei Comuni limitrofi tra cui Agrigento, sarà possibile presentare richieste di nuovo allaccio o di stipula di contratti di utenza, comprese le aree non ancora servite da rete acquedottistica che necessitano di approvvigionamento idrico tramite autobotti. 

“Esprimo soddisfazione perché l’apertura di questo sportello rappresenta un passo importante per la nostra comunità, i cittadini potranno avere tutte le informazioni necessarie e i chiarimenti sul servizio idrico senza doversi spostare da Raffadali”, ha dichiarato la Sindaca Ida Cuffaro. 

 “Vogliamo che in tutto il territorio – hanno detto la Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, e il Direttore Generale, Francesco Fiorino – insistano dei punti di supporto per i cittadini che per qualsiasi richiesta potranno recarsi direttamente nella loro città o nei centri più vicini rispetto ad Agrigento. Questa è la volontà di AICA, orientata verso un futuro diverso, un futuro più corretto, dove i cittadini riusciranno ad avere tutte le informazioni aziendali nei tempi più celeri possibili”. 

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