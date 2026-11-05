T-Max si scontra con auto: morto 40enne

Incidente sulla Statale di Villagrazia di Carini, è morto Vito D’Armetta, 40 anni. L’uomo stava viaggiando in sella a uno scooter T-Max quando sarebbe entrato in collisione con una Fiat Panda.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito particolarmente serie. Vani i tentativi dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, senza però riuscire a evitare il peggio.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi, mentre anche i carabinieri hanno raggiunto la zona per gli accertamenti. Le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Restano da chiarire la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità.

D’Armetta era sposato, padre di tre figli, e lavorava come impiegato in una ditta edile. Viveva a Carini, dove era conosciuto e benvoluto da molti. Ieri, subito dopo l’incidente, anche la moglie si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a conferma di una giornata drammatica per l’intera famiglia.