PRIMO PIANO

T-Max si scontra con auto: morto 40enne

La vittima Vito D’Armetta di 40 anni

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Incidente sulla Statale di Villagrazia di Carini, è morto Vito D’Armetta, 40 anni. L’uomo stava viaggiando in sella a uno scooter T-Max quando sarebbe entrato in collisione con una Fiat Panda.
Le sue condizioni sono apparse fin da subito particolarmente serie. Vani i tentativi dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, senza però riuscire a evitare il peggio.
Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi, mentre anche i carabinieri hanno raggiunto la zona per gli accertamenti. Le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Restano da chiarire la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità.
D’Armetta era sposato, padre di tre figli, e lavorava come impiegato in una ditta edile. Viveva a Carini, dove era conosciuto e benvoluto da molti. Ieri, subito dopo l’incidente, anche la moglie si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a conferma di una giornata drammatica per l’intera famiglia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Agrigento, due giornate per ricordare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza
Politica

Prevenire rischio incendi, dalla Regione stanziati 5 milioni di euro per i Comuni
Apertura

Dramma sulla strada provinciale, 80enne muore in un incidente 
Ultime Notizie

Autocarro si ribalta lungo la A29, corsie chiuse in entrambi le direzioni
Agrigento

“Nasconde cellulare in carcere e ingoia la sim”, condannato agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv