È stata avvicinata da un malintenzionato che ha tentato di strapparle la borsa dopo averla strattonata con forza. Una pensionata novantenne, seppur in preda al panico, ha reagito al tentativo di scippo mettendo in fuga il malvivente. È successo a Santa Margherita Belice.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana è stata aggredita nei pressi della sua abitazione. Il bandito l’ha strattonata nel tentativo di rubarle la borsa ma la pensionata ha cominciato a urlare attirando le attenzioni di passanti e residenti. Una mossa che ha colto di sorpresa il malvivente che ha deciso di mollare la presa e fuggire a mani vuote. La novantenne, superato lo shock, ha denunciato tutto ai carabinieri.