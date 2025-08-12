Tenta di truffare anziana spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 51enne originario della provincia di Napoli che ha tentato di truffare un’anziana donna catanese, 81enne, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine.

L’uomo ha utilizzato una tecnica ormai consolidata. Dopo aver contattato al telefono l’anziana donna, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, le ha comunicato che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, nel quale era rimasta ferita una bambina finita in ospedale in gravi condizioni; ha poi aggiunto che ci sarebbe stato un modo per far sì che il figlio andasse esente da conseguenze penali, ossia pagando una certa somma con denaro o gioielli. A quel punto, approfittando dello stato di ansia e agitazione provocato alla donna, il finto graduato le ha chiesto dove custodisse i soldi ed i gioielli da consegnare poi all’uomo che da lì a breve si sarebbe recato a casa sua.

Dopo un primo momento di smarrimento, l’anziana donna si è però insospettita, avendo subito in passato un tentativo di truffa simile che aveva denunciato tempestivamente alla Polizia di Stato, consentendo l’arresto di due malviventi. Per cui, anche in questo caso, mentre era ancora al telefono con l’uomo, ha mandato un messaggio alla figlia chiedendo di allertare il poliziotto che aveva partecipato al precedente intervento. Quest’ultimo, benché libero dal servizio, si è tempestivamente recato presso l’abitazione dell’anziana amica, avvisando al contempo la Sala Operativa della Questura che ha inviato sul posto una volante.

Non appena si è presentato alla porta della signora per riscuotere gli 8mila euro richiesti e i gioielli, il malvivente, che era ancora al telefono con il complice, è stato arrestato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo è stato poi condotto presso gli uffici della Questura, ove gli agenti hanno acquisito la denuncia da parte della donna e hanno identificato l’uomo, un 51enne originario della Provincia di Napoli.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Catania, l’uomo è stato associato alle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima. All’esito di quest’ultimo, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza in Campania con applicazione del dispositivo di controllo elettronico.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha così scongiurato l’ennesimo tentativo di truffa ai danni dell’anziana signora.

Ancora una volta, la Questura di Catania ricorda di chiamare subito il Numero Unico di Emergenza Uno Uno Due nel caso in cui si venga contattati da sedicenti avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine che avanzano richieste di denaro o di preziosi, in modo da assicurare i truffatori alla giustizia.

Al riguardo, si trasmette la brochure “Più sicuri insieme” della campagna nazionale per la prevenzione delle truffe, elaborata dalla Polizia di Stato con la specifica finalità di fornire informazioni e consigli utili per consentire di individuare i segnali di pericolo e difendersi così da eventuali malintenzionati.