Tentano truffa del finto maresciallo a due anziane, il raggiro non funziona 

Due tentativi di truffa, con il metodo del finto maresciallo, sono andate fortunatamente a vuoto nell’Agrigentino. Una pensionata di 85 anni di Naro è stato contattata telefonicamente da un sedicente sottufficiale della Guardia di Finanza che le ha raccontato come l’auto di sua proprietà era stata utilizzata per una rapina ad Agrigento.

Fortuna ha voluto che l’anziana non avesse alcuna macchina di proprietà. Il dettaglio ha messo in allarme la donna che, poco dopo, ha chiamato i carabinieri. Truffa andata a vuoto anche ai danni di un’altra donna di 95 anni. La signora è stata contattata da un finto maresciallo che – questa volta – le ha comunicato come il figlio fosse stato coinvolto in un incidente stradale. Anche in questo caso il truffatore ha sbagliato poiché il figlio in quel momento si trovava in casa con la madre. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai malviventi.