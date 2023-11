Tifo violento, ultras Paternò con bastoni e passamontagna: 3 denunce

Domenica scorsa a Paternò (Catania), in occasione dell’incontro di calcio del campionato di eccellenza tra la compagine locale e la squadra del Modica, i carabinieri hanno denunciato tre ultras della squadra locale di età compresa tra i 17 e i 20 anni perché trovati in possesso di passamontagna e bastoni che molto probabilmente sarebbero stati usati contro i tifosi del Modica. Devono rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza ed occultamento della targa dei propri motoveicolo. I tre, a bordo di scooter, sono stati intercettati dai militari in via Arti e Mestieri; hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati al termine di un breve inseguimento. I tre sono stati anche sanzionati per oltre 2.500 euro per alcune violazioni alle norme del Codice della Strada: tutti erano senza casco e uno di loro era anche privo di patente perchè mai conseguita e sprovvisto della carta di circolazione del mezzo. Nel primo pomeriggio alcuni tifosi del Paternò hanno preso a sassate il pullman della squadra ospite colpendo e mandando in frantumi due finestrini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.