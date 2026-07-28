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Tragedia a Ribera, 66enne muore in incidente stradale con la moto 

Tortorici, da anni trasferitosi negli Stati Uniti, era tornato a Ribera per riaprire la storica discoteca “Calipso In” a Torre Macauda

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Tragedia a Ribera. Un 66enne – Dominic Tortorici – è morto in un drammatico incidente autonomo avvenuto all’alba lungo via Imbornone. L’uomo, riberese di origine americana, era alla guida della sua moto quando – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi rovinosamente sul selciato.

La vittima, nonostante indossasse il casco, ha riportato un grave trauma cranico che gli è stato fatale. Tortorici, da anni trasferitosi negli Stati Uniti, era tornato a Ribera per riaprire la storica discoteca “Calipso In” a Torre Macauda. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della locale Tenenza.

 

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