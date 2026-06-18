Tragedia a Ribera, 62enne muore in incidente stradale

Incidente mortale a Ribera. Un camion, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato su una fiancata. Il conducente, un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, nel tentativo di uscire dal mezzo in caduta, è rimasto incastrato tra lo sportello e la carrozzeria del veicolo. L’uomo è morto sul colpo. In contrada Serralunga, nei pressi del fiume Magazzolo, sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Ribera. Sono arrivati anche gli specialisti del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Agrigento.

“Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore. Lui era un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona d grande valore umano”, ha dichiarato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace.