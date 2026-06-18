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Tragedia a Ribera, 62enne muore in incidente stradale

La vittima è un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale a Ribera. Un camion, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato su una fiancata. Il conducente, un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, nel tentativo di uscire dal mezzo in caduta, è rimasto incastrato tra lo sportello e la carrozzeria del veicolo. L’uomo è morto sul colpo. In contrada Serralunga, nei pressi del fiume Magazzolo, sono giunti  i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Ribera.  Sono arrivati anche gli specialisti del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Agrigento. 

Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore. Lui era un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona d grande valore umano”, ha dichiarato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace.

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