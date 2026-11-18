Un operaio, Agostino Presti, di 49 anni, è morto in contrada Roccalupa a Pollina (Palermo) in una cava: la vittima sarebbe stata travolta dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete rocciosa. L’uomo è residente a Lascari e lavora nel cantiere della Toto Costruzioni che fa lavori collaterali alla linea ferroviaria interessata dal raddoppio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che insieme allo Spresal stanno eseguendo le indagini e il rispetto delle norme sulla sicurezza in cantiere.

“La Toto Costruzioni Generali e le maestranze, attonite e affrante, esprimono profondo cordoglio e vicinanza” alla famiglia di Agostino Presti, l’operaio di 49 anni, “fedele collaboratore dell’azienda”, rimasto coinvolto in un incidente mortale presso il cantiere per il raddoppio ferroviario di Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono. “Le dinamiche dell’accaduto sono ancora da determinare – si legge in una nota dell’azienda – e ora sottoposte agli accertamenti delle autorità preposte con le quali la società sta collaborando, offrendo ogni possibile informazione utile a comprendere le modalità di questo tragico evento”.

“Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato. Non possiamo più nasconderci dietro la parola ‘incidente’, dietro ogni morte sul lavoro ci sono responsabilità, mancate tutele e una prevenzione troppo spesso lasciata sul fondo”. Così Emanuele Ronzoni commissario della Uil Sicilia e Pasquale De Vardo segretario della Feneal Uil, che esprimono profondo cordoglio per la morte di Agostino Presti, 49 anni, operaio di Lascari travolto dalla terra staccatasi da una parete nella cava di contrada Roccalupa, a Pollina, dove lavorava nel cantiere della Toto Costruzioni. Una delegazione della Feneal Uil si sta recando sul posto per verificare le condizioni del cantiere e accertare che non ci siano altri lavoratori feriti. “Chiediamo a Carabinieri e Spresal di accertare con rapidità e trasparenza ogni circostanza della tragedia. La vita di un operaio non può essere il prezzo di un cantiere – dichiarano Ronzoni e De Vardo -. La Sicilia non può continuare a contare morti sul lavoro. Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali. Il lavoro deve restituire dignità e futuro, non dolore e lutto”.