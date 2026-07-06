Tragedia in mare, 66enne muore annegato (forse) dopo malore 

Un pensionato, il 66enne Vincenzo Giudice, è morto in mare, a Gela. Si trovava su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, nel tardo pomeriggio, quando la forza della corrente lo ha trascinato via. Due giovani, che erano in quello stesso tratto, hanno cercato invano di salvarlo. Sul posto anche l’elisoccorso oltre alle ambulanze e alla capitaneria di porto. (immagine di archivio)