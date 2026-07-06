Caltanissetta

Tragedia in mare, 66enne muore annegato (forse) dopo malore 

La vittima è Vincenzo Giudice, pensionato di 66 anni. Due giovani, che erano in quello stesso tratto, hanno cercato invano di salvarlo

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Un pensionato, il 66enne Vincenzo Giudice, è morto in mare, a Gela. Si trovava su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, nel tardo pomeriggio, quando la forza della corrente lo ha trascinato via. Due giovani, che erano in quello stesso tratto, hanno cercato invano di salvarlo. Sul posto anche l’elisoccorso oltre alle ambulanze e alla capitaneria di porto. (immagine di archivio)

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