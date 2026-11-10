Trapani

Tragedia sulla A29, pedone investito e ucciso da auto in corsa

Un pedone è stato investito mortalmente, tra lo svincolo di Partinico e quello di Balestrate, in direzione Mazara del Vallo

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale lungo l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo. Lo riferisce l’Anas in una nota. Per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito mortalmente, tra lo svincolo di Partinico e quello di Balestrate, in direzione Mazara del Vallo. A circa 200 metri dal punto dell’investimento è stata rinvenuta un’autovettura ferma in corsia di emergenza. Si registrano rallentamenti alla circolazione in direzione Mazara del Vallo, a causa di un incidente verificatosi in corrispondenza del km 38,100. Al momento, la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo è temporaneamente interdetta al transito. 

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