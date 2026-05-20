Caltanissetta

Tragico schianto a Campofranco: morto 58enne

Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Brutto scontro tra due auto lungo la strada statale 189 nei pressi di Campofranco. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima. Si tratta di un uomo di 58 anni Giuseppe Mattina, originario di Campofranco, che si trovava a bordo di una Citroen C3.

Nel sinistro una seconda persona è rimasta ferita; l’uomo, un 56enne, è stato estratto dall’abitacolo da un vigile del fuoco fuori servizio. Poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e i Carabinieri che si stanno occupando della viabilità e di effettuare i rilievi del sinistro stradale. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

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