Trasforma affittacamere in hotel, maxi multa a operatrice turistica  

A finire nei guai è stata la proprietaria, una operatrice turistica di Menfi, nei cui confronti è scattata una multa di oltre 3mila euro

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Avrebbe trasformato un affittacamere in un vero e proprio hotel che veniva peraltro pubblicizzato su internet. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas durante una ispezione in una struttura ricettiva a Menfi, non molto distante dalla zona balneare.

A finire nei guai è stata la proprietaria, una operatrice turistica del posto. I militari dell’Arma non soltanto hanno elevato una sanzione di oltre 3mila euro ma hanno provveduto anche a segnalarla all’autorità amministrativa. 

L’ispezione ha portato alla luce alcune irregolarità, prima tra tutte la totale assenza del Cin, il codice identificativo nazionale. La struttura era regolarmente registrata come affittacamere ma, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata invece ampliata diventando a tutti gli effetti un vero e proprio hotel.  

