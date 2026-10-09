Trasforma cabina elettrica in un deposito di droga: arrestato

Ha trasformato una cabina elettrica in una base logistica per lo spaccio di droga nel centro storico di Catania. Il pusher, un 51enne rumeno, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre stava consegnando delle dosi di sostanze stupefacenti ad alcuni clienti. L’uomo aveva allestito un comodo punto d’appoggio per la sua attività di spaccio, nascondendo cocaina e marijuana in un angolo di una cabina elettrica. In questo modo, il pusher avrebbe potuto prelevare gli involucri, a seconda delle richieste degli acquirenti, in poco tempo e senza dare nell’occhio.

A notare il suo atteggiamento particolarmente sospetto sono stati gli agenti della squadra volanti e moto volanti della Questura di Catania che lo hanno sorpreso in flagranza mentre cedeva lo stupefacente ad un cliente che si era accostato con l’auto. Dopo aver ricevuto il denaro, lo spacciatore si è diretto verso la vicina cabina elettrica dove ha prelevato la dose richiesta per poi consegnarla al conducente. Non appena si è concretizzato lo scambio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti, fermando l’azione criminale. Una volta identificato, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Contestualmente, i poliziotti delle pattuglie intervenute sul posto hanno provveduto ad ispezionare il locale della cabina elettrica, trovandovi sei involucri di cocaina e tre di marijuana, che sono stati sequestrati, così come il denaro contante che il 51enne aveva in tasca, ritenuto provento dell’attività di spaccio.