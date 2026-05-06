Palma di Montechiaro

Travolge giovani su un monopattino e scappa, 50enne si presenta in caserma: denunciato 

Un 50enne di Palma di Montechiaro si è presentato nelle scorse ore in caserma ed è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Nella notte tra giovedì e venerdì aveva investito due giovani immigrati che viaggiavano su un monopattino lungo la strada statale 115, tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Dopo l’impatto non si era fermato e aveva proseguito la corsa senza prestare soccorso. Un cinquantenne di Palma di Montechiaro si è presentato nelle scorse ore in caserma.

L’uomo ha fatto vedere alle forze dell’ordine anche la sua auto, una Mercedes che presenta danni compatibili con l’incidente. Il cinquantenne è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali. I due giovani, dopo l’impatto, sono stati trasferiti in ospedale con fratture e traumi sparsi. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale. 

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