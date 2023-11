Tre incendi nell’agrigentino, vigili del fuoco in azione

Tre incendi sono divampati nelle ultime ore nell’agrigentino. Le fiamme, partite da sterpaglie, in due casi si sono avvicinate pericolosamente all’abitato. La prima segnalazione è arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno inviato una squadra a Santa Margherita del Belice. Un secondo rogo è divampato a Porto Empedocle, nella zona di via Garibaldi proprio vicino all’abitato. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nella notte un altro incendio è scoppiato sempre vicino a delle abitazioni a Menfi. Anche in questo caso il rogo è stato spento prima che potesse danneggiare persone o case.