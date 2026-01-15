Caltanissetta

Trovato con la droga in auto, arrestato 22enne

La droga è stata sequestrata, mentre per il 22enne è scattato l'arresto.

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Riesi, in provincia di Caltanissetta, un 22enne con precedenti di polizia. Il giovane è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo di un’auto con un 65enne, e trovato con 150 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare 100 grammi di hashish e quattro bilancini di precisione. La droga è stata sequestrata, mentre per il 22enne è scattato l’arresto. Dopo la convalida, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Trovato con la droga in auto, arrestato 22enne
Catania

In aeroporto con oltre 150 chili di sigarette di contrabbando: tre denunce
Palermo

Pub teatro di una rissa tra giovani, sospesa attività dal Questore di Palermo
Palermo

Sorpreso in giro con la cocaina, arrestato 33enne
Cultura

“Vasame-L’amore è rivoluzionario”, grande partecipazione al talk finale al Teatro Pirandello
Messina

Nasconde 2 chili di hashish nel tettuccio dell’auto, arrestato corriere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv