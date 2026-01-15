Trovato con la droga in auto, arrestato 22enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Riesi, in provincia di Caltanissetta, un 22enne con precedenti di polizia. Il giovane è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo di un’auto con un 65enne, e trovato con 150 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare 100 grammi di hashish e quattro bilancini di precisione. La droga è stata sequestrata, mentre per il 22enne è scattato l’arresto. Dopo la convalida, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.