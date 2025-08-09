Un defibrillatore al Viale delle Dune in memoria di Mario Condello

Al Viale delle Dune di Agrigento, nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato, zona molto frequentata ogni giorno da centinaia di sportivi, podisti e cittadini, è stato installato un nuovo defibrillatore automatico (DAE), un presidio salvavita che potrà fare la differenza in caso di emergenza cardiaca.

L’iniziativa, promossa dai soci del Gruppo Sportivo Valle dei Templi, storica società di atletica presieduta da Mario Palumbo, attiva da oltre vent’anni e organizzatrice della celebre Mezza Maratona della Concordia, ha anche un forte valore simbolico: il defibrillatore è stato dedicato alla memoria di Mario Mondello, storico atleta e componente della squadra, scomparso lo scorso anno. Una targa commemorativa, posta accanto al DAE, ne ricorda il nome e il contributo alla comunità sportiva agrigentina.