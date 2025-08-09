Onda Pride, oggi “Paesello Pride”: appuntamento a Cammarata e S. Giovanni Gemini

L’Onda Pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQIA+ promossa da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali, raggiunge oggi una delle sue giornate più particolari: oggi è in programma infatti il “Paesello Pride” organizzato tra Cammarata e San Giovanni Gemini, nell’agrigentino. Appuntamento alle 17 a Piazzale Camilleri per il corteo che sfilerà tra i due comuni, a testimoniare la capillarità della mobilitazione LGBTQIA+ in Italia

.“Quest’anno – dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – sono in tutto 59 i Pride organizzati da aprile a settembre, superando ogni record storico nel nostro Paese. Alcuni dati importanti: 7 dei Pride in programma si sono svolti o si svolgeranno in comuni sotto i 30.000 abitanti: Enna, Dolo, Favignana, Lipari, Omegna, Sondrio, Cammarata – San Giovanni Gemini. Questo doppio Pride tra Cammarata e San Giovanni Gemini, in due paesi che insieme non raggiungono i 15mila abitanti, è un segnale potente, una rivoluzione silenziosa. Nei piccoli centri e nelle periferie l’omolesbobitransfobia si combatte nell’intimità delle relazioni quotidiane: tra genitori che sfidano i pregiudizi alla mensa scolastica, studenti che organizzano assemblee nelle scuole e persone che si impegnano per rompere decenni di invisibilità. I 7 Pride dei piccoli centri dell’Onda 2025 raccontano un’Italia che non si arrende: sono atti di coraggio e di orgoglio vero, senza budget milionari o sponsor istituzionali. Qui ogni bandiera sventolata in piazza cambia per sempre la storia di una comunità. Dedichiamo oggi questo corteo a tutte le persone che nei paesini lottano per essere sé stesse”, conclude Piazzoni.