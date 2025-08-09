Ultime Notizie

Village Experience a Sant’Angelo Muxaro per l’attrice americana Lynn Collins

Dal piccolo cortile dove ha assaggiato olio extravergine, alla visita al forno storico del paese, passando per incontri spontanei tra i vicoli

L’attrice americana Lynn Collins, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in X-Men Origins: Wolverine, John Carter e in serie di successo come The Walking Dead, ha scelto di vivere, insieme al figlio di dieci anni, una giornata speciale nel cuore della Sicilia più autentica: una Village Experience a Sant’Angelo Muxaro con Val di Kam.

L’esperienza, pensata per far entrare i visitatori nel ritmo di vita e nelle tradizioni del borgo, si è trasformata in un vero crescendo di emozioni.

Dal piccolo cortile dove ha assaggiato olio extravergine, alla visita al forno storico del paese, passando per incontri spontanei tra i vicoli e una passeggiata in Land Rover nell’area archeologica, ogni tappa è stata occasione di scambio e condivisione.

Il momento più coinvolgente è arrivato con la cooking class nei cortili, dove Lynn e il figlio hanno impastato, nelle apposite “maidde” le tagliatelle insieme alle famiglie del borgo. Il piccolo Asher si è lasciato conquistare dall’atmosfera del paese, giocando a scopa e a briscola con gli abitanti e stringendo nuove amicizie.

La giornata si è conclusa con saluti carichi di emozione, qualche lacrima e la sensazione, condivisa da tutti, che qui “si arriva come turisti e si parte come se si lasciasse casa propria”.

Con questa visita, Sant’Angelo Muxaro e Val di Kam confermano la loro capacità di attrarre non solo viaggiatori da tutto il mondo, ma anche personalità internazionali alla ricerca di esperienze autentiche e relazionali, capaci di lasciare un segno profondo.

