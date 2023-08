Una biologa marina alla guida dell’ufficio postale di Linosa

Irene Cambera, 35 anni originaria di Reggio Calabria, è la nuova direttrice dell’ufficio postale di Linosa. Biologa marina e neomamma, sbarca sull’isola per la prima volta nel 2014 e lavora per anni al centro di recupero faunistico, dove si è sempre occupata di tartarughe marine e dei siti di nidificazione sulle spiagge di Linosa. Si innamora all’istante dell’isola e lì decide di rimanere e mettere su famiglia. Oggi ha un bimbo di 1 anno e mezzo e un lavoro che l’ha sorpresa. Da qualche mese, l’atmosfera quieta dell’inverno ha lasciato il posto all’afflusso turistico dell’estate: visitatori affezionati si ritrovano nella più piccola delle Pelagie, tornano a frequentare l’ufficio postale e spedire a casa i prodotti tipici. La vita sull’isola impone compromessi e capacità di adattamento, nonostante ciò Irene non la cambierebbe per nessun altro luogo: la sua famiglia, il suo lavoro e la sua amata Linosa sono parte dei suoi progetti per il futuro.