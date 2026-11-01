Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola, cadavere trovato fuori dalla sua auto

Un uomo di 54anni Gaetano Alessandro Barreca è stato ucciso a colpi di pistola nel palermitano. L’uomo, allevatore e imprenditore agricolo ma anche fotografo, era uscito da casa ieri alle 14 e poi non aveva piu’ dato notizie di se’. Il ritrovamento alle tre di questa mattina, dopo che i familiari avevano dato l’allarme, non vedendolo rientrare.

Il corpo era nei pressi della sua abitazione di campagna, che sorge in un terreno sui monti delle Madonie, al confine con la provincia di Enna e con il territorio del Comune di Nicosia (Enna). Secondo la prima ricostruzione gli sarebbe stato teso un agguato: il corpo e’ stato trovato fuori dall’auto, lasciata con i fari e il motore acceso. Le indagini sono condotte dai carabinieri, con il coordinamento della procura di Termini Imerese.