Trapani

Vigile urbano siciliano muore durante inseguimento di un Suv: aveva 39 anni

La vittima è Francesco Impezzabile e aveva 39 anni. Rintracciato il conducente del Suv che ha provocato l'inseguimento

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

E’ stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, siciliano, di Mazara del Vallo, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano.

“Attraverso la visione delle telecamere del comune e degli esercizi pubblici, siamo riusciti questa mattina a individuare il veicolo. Stiamo facendo accertamenti tecnici e scientifici sul mezzo per capire se c’è stato contatto tra l’auto e la moto di Francesco Imprezzabile. Al momento non elementi per dire se ci sia stato contatto”. Lo afferma il comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli in merito all’incidente stradale in cui ha perso la vita un agente. 

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