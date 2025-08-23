Casteltermini

“Vìola affidamento in prova e picchia un coetaneo”, arrestato 36enne a Casteltermini 

L’uomo avrebbe violato l’affidamento in prova rendendosi protagonista del pestaggio ai danni di un coetaneo che lo ha denunciato

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri di Casteltermini  hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine,  per il reato di evasione e aggressione.

Secondo una ricostruzione dei fatti, il 36enne già sottoposto all’affidamento prova ai servizi sociali, violando l’ora di rincasare in casa, insieme ad un altro soggetto del luogo, si è  reso protagonista di un  pestaggio ai danni un uomo in una via del paese.  Quest’ultimo dopo esser fuggito per recarsi prima in casa e poi in caserma, è stato  accompagnato in ambulanza presso l’ospedale per le cure necessarie.

Il giorno seguente lo stesso è ritornato presso la stazione per denunciare quanto accaduto. Avviate le indagini e informata la Procura, al 36enne  gli è stata revocata la misura dell’ affidamento in prova ai servizi sociali e condotto in carcere per espletare la pena.

