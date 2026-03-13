Montevago

Violenza sessuale su una parente minorenne, arrestato agrigentino 

L’uomo è stato condannato ad 8 anni e 8 mesi di carcere, la polizia lo ha rintracciato nella sua abitazione a Montevago

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di un uomo originario della provincia di Agrigento, condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di quattordici anni, alla quale era legato da vincoli di parentela.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha riferito di ripetuti episodi di violenza subiti a partire dall’età di undici anni e protrattisi fino al compimento della maggiore età. I fatti si sono verificati sia durante i periodi di vacanza estiva trascorsi dalla vittima in Sicilia con la famiglia, sia nei mesi invernali, in occasione dei soggiorni dell’uomo nel bresciano, presso l’abitazione della persona offesa.

Gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa hanno trovato pieno riscontro nel successivo iter processuale.  Con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, l’uomo è stato condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli agenti della Sezione Reati contro la persona e in danno dei minori della Squadra Mobile di Agrigento, che hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione di Montevago e lo hanno tratto in arresto, conducendolo successivamente presso la Casa Circondariale di Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Empedoclino morto dopo procedura endoscopica, familiari chiedono 1 milione di euro all’Asp
di Giuseppe Castaldo

Tenevano incatenato in casa il nipote disabile: lui va ai domiciliari, lei resta in carcere 
Agrigento

Mandorlo in Fiore, niente Valle dei Templi: cerimonia conclusiva al Palacongressi
dalla Regione

Prorogato per altri tre anni l’incarico di commissario straordinario per la gestione rifiuti
Ultime Notizie

Aziende tecnologiche selezionate per lo sviluppo dell’euro digitale in italiano: come cambierà le transazioni online?
Agrigento

Desertificazione commerciale, Confcommercio: “Il turismo come opportunità, ma servono strategie precise”
banner italpress istituzionale banner italpress tv