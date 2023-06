Tanti cittadini e privati hanno aderito a “PuliAmo Licata”, Balsamo: “siamo ottimisti”

Un esercito di cittadini, assessori e consiglieri comunali, associazioni e ditte private con propri automezzi, attrezzature e personale, hanno aderito alla prima giornata di sensibilizzazione civica contro l’abbandono dei rifiuti denominata “PuliAmo Licata”.

Dai più piccoli ai più grandi, muniti di scope, sacche, guanti hanno ripulito strade, ville, cortili, tutti con lo spirito di dare luce ad una bella cittadina che si appresta ad accogliere tanti turisti.

Soddisfatto il primo cittadino Angelo Balsamo, che aveva lanciato la proposta in piena campagna elettorale, e anche lui questa mattina si è rimboccato le maniche per dare l’esempio concreto a tutti dimostrando che “solo amando il posto dove viviamo possiamo renderlo più bello e accogliente, siamo ottimisti che questa giornata possa davvero diventare un appuntamento fisso per avere sempre la città pulita”.