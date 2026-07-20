Accademia Belle Arti Agrigento, Iacono (PD) sollecita i Ministri Bernini e Valditara a tutela degli ex studenti

Una situazione inaccettabile che rischia di troncare il futuro professionale di centinaia di docenti siciliani e non solo. L’Onorevole Giovanna Iacono (Partito Democratico), componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha inviato oggi una formale lettera di sollecito ai Ministri dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Al centro dell’iniziativa c’è la complessa e paradossale vicenda degli ex studenti dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. A seguito di alcuni provvedimenti ministeriali adottati nel 2023 contro l’istituto agrigentino, i diplomi accademici conseguiti regolarmente negli anni precedenti sono stati improvvisamente dichiarati non validi ai fini dell’accesso all’insegnamento.

Il provvedimento retroattivo sta avendo ricadute drammatiche su lavoratrici e lavoratori che, in assoluta buona fede e fidandosi delle istituzioni, hanno utilizzato quei titoli – all’epoca pienamente riconosciuti – per iscriversi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), superare concorsi, conseguire abilitazioni come il TFA Sostegno e prestare servizio nelle scuole pubbliche, garantendo per anni la continuità didattica, specialmente agli alunni con disabilità.

Di fronte al perdurare del silenzio del Governo su una precedente interrogazione parlamentare presentata sullo stesso tema, l’On. Iacono torna a chiedere un intervento tempestivo e risolutivo per sanare la situazione, tutelando il legittimo affidamento degli insegnanti coinvolti e salvaguardando l’esperienza professionale già maturata sul campo.