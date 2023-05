Aggiudicato appalto di oltre 2 milioni per manutenzione ponti nell’agrigentino

E’ prevista una seconda tornata di interventi su ponti e viadotti di alcune strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato l’appalto per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le Strade Provinciali n. 26, 4, 25, 79, 42, 47, 15, 11, 5, 20 e 21. La gara, effettuata in modalità integralmente telematica con la partecipazione di 31 imprese, è stata aggiudicata al Costituendo RTI INGEOS SRL-UNISCAR SRL con sede ad Acri (CS), che ha offerto il ribasso del 30,756% per un importo di aggiudicazione di 2.200.000,00 euro più Iva (compresi oneri di sicurezza di 66.000,00 euro). Seconda in graduatoria l’impresa NORDICA COSTRZIONI DI BORTONE ALFONSO (ribasso del 30, 744%).

A breve è prevista la firma del contratto d’appalto e successivamente la consegna dei lavori che consentiranno di programmare gli interventi progettati dal Settore Infrastrutture Stradali, e finanziati con DM 225//2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane.