“Aggredisce e minaccia due donne”, 51enne agrigentino a processo 

Lesioni personali e minacce. Un 51enne agrigentino finisce a processo perché, secondo quanto sostenuto dall’accusa, avrebbe sferrato un calcio al volto di una donna e poi graffiatone un’altra per poi minacciarle entrambe. La vicenda risale al 2024. Le vittime dell’aggressione, secondo quanto emerso, hanno riportato traumi ed escoriazioni sparse. Il Viceprocuratore onorario Salvatore Caradonna ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, comparirà a dicembre davanti il giudice di pace.