Aggressioni alle forze dell’ordine, il sindacato Mp: “Servono tutele concrete”

«Le notizie di aggressioni agli appartenenti alle Forze dell’Ordine che arrivano da diverse città italiane, nelle ultime ore da Agrigento a Mantova, fino all’aeroporto di Capodichino di Napoli confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori in divisa». Lo dichiara Antonio Alletto, segretario generale del Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti (MP). «Esprimiamo solidarietà ai colleghi coinvolti e auguriamo una pronta guarigione a quelli rimasti feriti. Non è accettabile che chi interviene quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini debba affrontare aggressioni e rischi per la propria incolumità nello svolgimento del servizio», aggiunge Alletto.

«Servono misure concrete: organici adeguati, strumenti operativi efficaci, formazione e maggiori tutele giuridiche e assistenziali per il personale. La sicurezza degli operatori non può essere affrontata soltanto dopo episodi di violenza, ma deve diventare una priorità strutturale dell’azione istituzionale». «Difendere chi serve lo Stato significa tutelare anche i cittadini. Chiediamo al Governo e alle istituzioni di tradurre gli impegni in interventi concreti, affinché gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possano svolgere il proprio lavoro con le necessarie garanzie e senza essere lasciati soli davanti alla violenza»