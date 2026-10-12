Agrigento

Il processo di internazionalizzazione dell’Anna Frank di Agrigento passa dal Kick off meeting di Firenze

L’opportunità di offrire a giovani studenti, già a partire dalla scuola primaria, esperienze uniche per accrescere e rafforzare competenze linguistiche

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento considera il processo di internalizzazione, già avviato da tempo, una leva strategica per l’innovazione didattica, per lo sviluppo professionale dei docenti, ma anche e soprattutto, l’opportunità di offrire a giovani studenti, già a partire dalla scuola primaria, esperienze uniche per accrescere e rafforzare competenze linguistiche, digitali, sociali e interculturali.

In quest’ottica, la dirigente Carmela Campo ha partecipato al Kick off meeting di Firenze, ????????? ?? ???????? ????’?????? ????? – ??????? ??????, promosso dall’??????? ????????? ???????+ ?????? per un confronto di esperienze tra scuole per lo scambio di pratiche dedicate alla gestione delle progettualità Erasmus+ al fine di continuare a trasformare la dimensione europea in ???????????̀ ???????? ?? ???????? ? ????????̀ per la  comunità scolastica

 La scuola Anna Frank,  grazie ad una mirata azione progettuale ,è l’unico istituto comprensivo di Agrigento in grado di consentire agli studenti della scuola secondaria di primo grado, e come detto, anche agli alunni delle classi quinte della primaria, esperienze di mobilità europea che prevedono nel prossimo mese di novembre uno scambio interculturale in Romania e nel mese di maggio una mobilità in Spagna, permettendo così agli alunni di entrare in contatto diretto con realtà scolastiche e culturali differenti: A sua volta l’istituto accoglierà le delegazioni di scuole europee che verranno ospitate dalle famiglie degli studenti dell’Anna Frank, nella logica dello scambio culturale e della cooperazione internazionale.

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