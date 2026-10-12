Aggressione a colpi di spranga a Porto Empedocle, confermate due condanne per tentato omicidio

I giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno confermato le condanne – a quattro anni e dieci mesi di reclusione – nei confronti dei fratelli Bruno e Cristian Pagliaro, empedoclini, accusati di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta nel marzo 2022 nel cosiddetto “Quartiere degli Indiani” e ha coinvolto due coppie di fratelli. Secondo quanto ricostruito dall’accusa i fratelli Racinello, per motivi non del tutto chiariti, avrebbero aggredito Cristian Pagliaro. In soccorso di quest’ultimo sarebbe arrivato Bruno Pagliaro, armato di due spranghe. Ad avere la peggio furono i Racinello con il più giovane dei fratelli che ha anche riportato una emorragia cerebrale.