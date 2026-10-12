Porto Empedocle

Aggressione a colpi di spranga a Porto Empedocle, confermate due condanne per tentato omicidio

L’aggressione è avvenuta nel marzo 2022 nel cosiddetto “Quartiere degli Indiani” e ha coinvolto due coppie di fratelli

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno confermato le condanne – a quattro anni e dieci mesi di reclusione – nei confronti dei fratelli Bruno e Cristian Pagliaro, empedoclini, accusati di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta nel marzo 2022 nel cosiddetto “Quartiere degli Indiani” e ha coinvolto due coppie di fratelli. Secondo quanto ricostruito dall’accusa i fratelli Racinello, per motivi non del tutto chiariti, avrebbero aggredito Cristian Pagliaro. In soccorso di quest’ultimo sarebbe arrivato Bruno Pagliaro, armato di due spranghe. Ad  avere la peggio furono i Racinello con il più giovane dei fratelli che ha anche riportato una emorragia cerebrale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Inchiesta sull’Arpa di Agrigento, indagati 5 dipendenti per esercizio abusivo della professione 
Apertura

Corruzione e rifiuti, al via gli interrogatori preventivi dei 9 indagati
Apertura

Minacce ed estorsione ai genitori, misura cautelare per 25enne 
Apertura

Paura ad Aragona, corto circuito provoca esplosione e incendio in un garage 
Agrigento

Scritte offensive e colla nelle serrature, raid vandalico nel palazzo delle Poste
banner italpress istituzionale banner italpress tv