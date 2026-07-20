Agrigento

Agrigento, al via gli interventi di disinfestazione: il calendario

Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività programmate di tutela della salute pubblica e di contrasto alla proliferazione degli insetti, prenderà il via il calendario degli interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.

Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00, secondo il seguente calendario:

  • 21 luglio 2026: Cannatello, San Leone, Villaggio Peruzzo.
  • 22 luglio 2026: Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia, Zingarello.
  • 23 luglio 2026: Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, Montaperto, Giardina Gallotti.
  • 24 luglio 2026: Agrigento Bassa e Agrigento Centro.
  • 25 luglio 2026: Villaseta e Monserrato.

Si precisa che il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.L’Amministrazione invita i cittadini a collaborare osservando alcune semplici precauzioni durante le operazioni:

  • tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento e nelle ore immediatamente successive;
  • evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate durante le operazioni;
  • ritirare eventuali panni stesi, alimenti e giochi lasciati all’esterno;
  • tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni o comunque lontani dalle aree interessate fino al termine dell’intervento;
  • lavare accuratamente frutta e ortaggi eventualmente esposti prima del consumo.

“La disinfestazione rappresenta un intervento fondamentale per la tutela della salute pubblica e per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinché le operazioni possano svolgersi in sicurezza e con la massima efficacia”, dichiara il sindaco Michele Sodano che “ ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Riccardo Gallo si è dimesso da deputato regionale
di Gioacchino Schicchi

Oltre 4mila abusi da abbattere in provincia: ecco il piano della Procura di Agrigento
Agrigento

Bottiglia con benzina davanti un cantiere a Villaseta 
Apertura

Patenti ritirate e segnalati assuntori di droga, scattano i controlli dei Carabinieri a Licata
Apertura

In fiamme la Bmw di un operaio agrigentino, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv