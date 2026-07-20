Agrigento, al via gli interventi di disinfestazione: il calendario
Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività programmate di tutela della salute pubblica e di contrasto alla proliferazione degli insetti, prenderà il via il calendario degli interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.
Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00, secondo il seguente calendario:
- 21 luglio 2026: Cannatello, San Leone, Villaggio Peruzzo.
- 22 luglio 2026: Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia, Zingarello.
- 23 luglio 2026: Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, Montaperto, Giardina Gallotti.
- 24 luglio 2026: Agrigento Bassa e Agrigento Centro.
- 25 luglio 2026: Villaseta e Monserrato.
Si precisa che il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.L’Amministrazione invita i cittadini a collaborare osservando alcune semplici precauzioni durante le operazioni:
- tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento e nelle ore immediatamente successive;
- evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate durante le operazioni;
- ritirare eventuali panni stesi, alimenti e giochi lasciati all’esterno;
- tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni o comunque lontani dalle aree interessate fino al termine dell’intervento;
- lavare accuratamente frutta e ortaggi eventualmente esposti prima del consumo.
“La disinfestazione rappresenta un intervento fondamentale per la tutela della salute pubblica e per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinché le operazioni possano svolgersi in sicurezza e con la massima efficacia”, dichiara il sindaco Michele Sodano che “ ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune“