Agrigento, al via gli interventi di disinfestazione: il calendario

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività programmate di tutela della salute pubblica e di contrasto alla proliferazione degli insetti, prenderà il via il calendario degli interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.

Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00, secondo il seguente calendario:

21 luglio 2026: Cannatello, San Leone, Villaggio Peruzzo.

Cannatello, San Leone, Villaggio Peruzzo. 22 luglio 2026: Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia, Zingarello.

Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia, Zingarello. 23 luglio 2026: Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, Montaperto, Giardina Gallotti.

Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, Montaperto, Giardina Gallotti. 24 luglio 2026: Agrigento Bassa e Agrigento Centro.

Agrigento Bassa e Agrigento Centro. 25 luglio 2026: Villaseta e Monserrato.

Si precisa che il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse.L’Amministrazione invita i cittadini a collaborare osservando alcune semplici precauzioni durante le operazioni:

tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento e nelle ore immediatamente successive;

evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate durante le operazioni;

ritirare eventuali panni stesi, alimenti e giochi lasciati all’esterno;

tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni o comunque lontani dalle aree interessate fino al termine dell’intervento;

lavare accuratamente frutta e ortaggi eventualmente esposti prima del consumo.

“La disinfestazione rappresenta un intervento fondamentale per la tutela della salute pubblica e per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinché le operazioni possano svolgersi in sicurezza e con la massima efficacia”, dichiara il sindaco Michele Sodano che “ ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune“