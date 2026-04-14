Agrigento, attestati di riconoscimento all’ispettore capo Bonsignore e all’architetto Serravillo

Al mattino di oggi al Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, in presenza dell’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, dell’assessore alla Tutela degli Animali, Riccardo Accurso Tagano, e del Segretario Generale, Maria Concetta Floresta, ha conferito gli attestati di merito al Responsabile del Nucleo Antirandagismo, l’Ispettore Capo della Polizia Locale, Alfonso Bonsignore, e all’architetto Rosario Serravillo, ex dipendente in quiescenza.

Il sindaco Miccichè ha rivolto loro un vivo e profondo ringraziamento a fronte del prezioso operato svolto, con un riconoscimento che testimonia e valorizza il costante impegno profuso con spirito di dedizione e straordinaria diligenza.

Nell’attestato di merito a Bonsignore, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “Con vivo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni, si conferisce formale elogio all’Ispettore Capo Alfonso Bonsignore, Responsabile del Nucleo Antirandagismo, che con professionalità, competenza e profonda sensibilità ha contribuito in modo significativo al contrasto del fenomeno del randagismo, distinguendosi per l’efficacia dell’azione svolta a tutela del benessere animale e della sicurezza del territorio.

Con spirito di servizio e costante presenza operativa, ha saputo promuovere una proficua collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo un esempio concreto di dedizione e responsabilità.

La sua opera rappresenta un alto valore per l’intera comunità e contribuisce a diffondere una cultura di rispetto verso gli animali e di civile convivenza.”

Nel riconoscimento conferito all’architetto Rosario Serravillo, si legge:

“A riconoscimento della professionalità, dell’efficienza e del costante impegno dimostrati dall’Architetto Rosario Serravillo, già dipendente in quiescenza, il quale anche successivamente al collocamento a riposo, ha generosamente offerto la propria qualificata collaborazione a titolo gratuito, a supporto dell’Ufficio della Ripartizione Urbanistica, in particolare nella definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.Il suo contributo, reso con spirito di servizio e alto senso delle istituzioni, ha rappresentato un supporto di fondamentale rilievo per un ufficio attualmente carente di personale tecnico. Con vivo compiacimento si evidenzia come egli abbia continuato a operare con esemplare dedizione, elevata competenza e profondo senso del dovere, offrendo un concreto e prezioso apporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. Pertanto, si conferisce formale elogio all’Architetto Rosario Serravillo per il lodevole attaccamento dimostrato e per l’inestimabile contributo assicurato anche oltre gli obblighi di servizio.”