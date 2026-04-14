Agrigento, attestati di riconoscimento all’ispettore capo Bonsignore e all’architetto Serravillo
Il sindaco Miccichè ha rivolto loro un vivo e profondo ringraziamento a fronte del prezioso operato svolto, con un riconoscimento che testimonia e valorizza il costante impegno profuso
Al mattino di oggi al Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, in presenza dell’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, dell’assessore alla Tutela degli Animali, Riccardo Accurso Tagano, e del Segretario Generale, Maria Concetta Floresta, ha conferito gli attestati di merito al Responsabile del Nucleo Antirandagismo, l’Ispettore Capo della Polizia Locale, Alfonso Bonsignore, e all’architetto Rosario Serravillo, ex dipendente in quiescenza.
Il sindaco Miccichè ha rivolto loro un vivo e profondo ringraziamento a fronte del prezioso operato svolto, con un riconoscimento che testimonia e valorizza il costante impegno profuso con spirito di dedizione e straordinaria diligenza.
Nell’attestato di merito a Bonsignore, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “Con vivo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni, si conferisce formale elogio all’Ispettore Capo Alfonso Bonsignore, Responsabile del Nucleo Antirandagismo, che con professionalità, competenza e profonda sensibilità ha contribuito in modo significativo al contrasto del fenomeno del randagismo, distinguendosi per l’efficacia dell’azione svolta a tutela del benessere animale e della sicurezza del territorio.
Con spirito di servizio e costante presenza operativa, ha saputo promuovere una proficua collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo un esempio concreto di dedizione e responsabilità.
La sua opera rappresenta un alto valore per l’intera comunità e contribuisce a diffondere una cultura di rispetto verso gli animali e di civile convivenza.”
Nel riconoscimento conferito all’architetto Rosario Serravillo, si legge:
“A riconoscimento della professionalità, dell’efficienza e del costante impegno dimostrati dall’Architetto Rosario Serravillo, già dipendente in quiescenza, il quale anche successivamente al collocamento a riposo, ha generosamente offerto la propria qualificata collaborazione a titolo gratuito, a supporto dell’Ufficio della Ripartizione Urbanistica, in particolare nella definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.Il suo contributo, reso con spirito di servizio e alto senso delle istituzioni, ha rappresentato un supporto di fondamentale rilievo per un ufficio attualmente carente di personale tecnico. Con vivo compiacimento si evidenzia come egli abbia continuato a operare con esemplare dedizione, elevata competenza e profondo senso del dovere, offrendo un concreto e prezioso apporto al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. Pertanto, si conferisce formale elogio all’Architetto Rosario Serravillo per il lodevole attaccamento dimostrato e per l’inestimabile contributo assicurato anche oltre gli obblighi di servizio.”