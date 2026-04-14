Picchia l’anziano che doveva accudire, arrestata badante ad Agrigento

La Polizia di Stato ha arrestato una donna agrigentina, condannata in via definitiva per il reato di maltrattamenti aggravati commessi ai danni di un anziano al quale aveva prestato assistenza come badante.

L’indagine, condotta dalla Sezione reati contro la persona e in danno dei minori della Squadra Mobile di Agrigento, ha avuto origine dalla denuncia presentata dai familiari dell’anziana vittima, i quali avevano segnalato reiterati episodi di violenza fisica e psicologia perpetrati nei confronti dell’anziano congiunto.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti hanno consentito di ricostruire un quadro di condotte vessatorie e reiterate nei confronti dell’anziano, caratterizzate da aggressioni fisiche e comportamenti intimidatori e offensivi, tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima. Le risultanze investigative hanno trovato pieno riscontro nel successivo iter processuale e, con sentenza della Corte d’Appello di Palermo, divenuta definitiva, la donna è stata condannata alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, che hanno sottoposto la donna al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.