Ribera, Enza Genova entra nella giunta Ruvolo

Il Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, ha nominato un nuovo componente della Giunta Comunale. A seguito delle dimissioni rassegnate dall’assessore Rosalia Miceli, la delega alle Politiche Sociali, Terza Età, Servizi al Cittadino, Pari Opportunità, No-Profit, Volontariato, Minoranze e Immigrazione è stata affidata ad Enza Genova.

La scelta è ricaduta su una figura di comprovata esperienza e profonda umanità, già nota e stimata nel territorio per il suo instancabile impegno nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.

“In questo delicato ultimo scorcio di mandato che ci separa dalle consultazioni elettorali, la priorità assoluta dell’Amministrazione rimane la tutela dei cittadini più fragili”, dichiara il Sindaco Matteo Ruvolo. “Ho chiesto a Enza Genova di mettere la sua competenza e la sua passione a disposizione della nostra comunità. Il suo compito sarà quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi essenziali e di assicurare che nessuno venga lasciato indietro in questa fase di transizione. Sono certo che la sua sensibilità operativa saprà dare risposte concrete ed immediate alle esigenze delle fasce più deboli”.

L’assessore Enza Genova, accettando l’incarico, si è detta pronta a lavorare fin da subito per dare continuità ai progetti in corso e presidiare con attenzione il settore dei servizi sociali, pilastro fondamentale della vita cittadina.