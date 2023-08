Agrigento capitale della Cultura, Michele Guardì: “Sono un po’ preoccupato”

“Sono contento ma anche un po’ preoccupato per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”. A dirlo è famoso regista Michele Guardì, intervistato da Michele Masi durante la trasmissione televisiva Camper su Raiuno. “Sinceramente non sto vedendo grandi preparativi – ha proseguito Guardì – e ho già cominciato a disturbare il sindaco perché dobbiamo fare bella figura e non dobbiamo farci trovare impreparati. Sono agrigentino, cittadino onorario, e dobbiamo fare bella figura.”